Алиев наградил сотрудников Конфедерации профсоюзов
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Конфедерации профсоюзов Азербайджана.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.
За заслуги в развитии профсоюзного движения в Азербайджане орденом «Эмек» 3-й степени награждены Ахундова Эсмира Алиашраф гызы, Алиев Ильгар Юсиф оглу, Асадов Мубариз Гадир оглу, Гусейнова Севда Анвер гызы и Сулейманова Гюльтекин Муса гызы, медалью «Терегги» - Агаев Керим Надир оглу, Агаев Сейфаддин Джулейхан оглу, Агаева Афруз Махаммедия гызы, Бабаев Алим Фехруз оглу, Бороева Хамисат Сеидмухаммед гызы, Акберова Хокума Гушаналы гызы, Алиев Абдул Таваккюл оглу, Фарзалиева Гюльнара Бахадур гызы, Гасанли Гадир Эльдар оглу, Халилов Джаваншир Тахмез оглу, Исмаилов Векил Али оглу, Набиева Назакет Мамед гызы, Нуруллаев Назим Акиф оглу, Паша Танрыверди Ахмед оглу, Рагимова Адиля Мухаммед гызы, Шабанова Самая Джахангир гызы и Тагиев Бахтияр Аладдин оглу.