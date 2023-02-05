Москва вручила послу США ноту протеста и предупредила

МИД России передал посольству США ноту протеста. Внешнеполитическое ведомство потребовало прекратить вмешательство во внутренние дела России и «оголтелую антироссийскую пропаганду», сообщили российские СМИ.

Согласно сообщению, новому послу США в Москве Линн Трейси «сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей РФ и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули, что несмотря на неоднократные предупреждения, «американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о ВС РФ, что относится к уголовно наказуемым деяниям».

«Российская сторона не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой информресурсами посольства США, и намерена использовать для ее нейтрализации все доступные средства», - указали в российском МИД.