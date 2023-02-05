Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который ранее обвинил РФ и лично Лаврова в «информационном манипулировании и распространении лжи».

По его словам, «не так давно» Боррель «публично, не стесняясь, говорил, что Европа - это цветущий сад, он садовник, а окружают Европу джунгли, из которых проистекает угроза для цветущего сада, поэтому сад должен быть аккуратнее с джунглями».

«Тут и добавить нечего в отношении того, кто и как относится к нуждам и интересам африканских стран. Нам скрывать и стесняться нечего. Мы стояли у истоков освобождения Африки от колониального ига. Советский Союз был одним из главных инициаторов принятия декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года. И это была не имитация, как недавно Борис Джонсон назвал Минские договоренности, а реальный исторический акт, который закрепил падение колониального владычества», - сказал глава МИД.

Отметим, что ранее Боррель заявил, что Россия использует информационное манипулирование и вмешательство как важнейший инструмент войны.

«Эта война не только об использовании взрывчаток, бомб, пуль, убийстве людей. Речь идет о сознании людей, о том, как завоевать дух, интеллект, понимание людей. И я, исходя из своего личного опыта, в очень конкретных терминах воспринимаю, что эта битва продолжается. Министр Лавров снова совершает турне по Африке в эти дни – Мали, Эритрея – ну, для них это легкие страны, но другие не так просты. И распространяют там ложь о том, кто виноват в том, что происходит», - сказал он.