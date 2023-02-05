«В целях поддержки поисково-спасательных работ в зоне землетрясения спасательная группа в составе 420 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) вместе с соответствующим оборудованием и поисковыми собаками 6 февраля отправлена в Турцию и уже приступила к работе. Кроме того, для ликвидации последствий землетрясения в Турцию направлены мобильный полевой госпиталь МЧС, оснащенный необходимым медицинским оборудованием и препаратами, а также бригада в составе 41 человека, в числе которых – 34 медработника. По поручению президента Ильхама Алиева сегодня в братской стране находится и группа военно-медицинского персонала азербайджанской армии в составе 10 военных врачей и 8 медсестер», - отмечается в сообщении.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Министерства иностранных дел Азербайджана.

Азербайджан проявляет солидарность с братской Турцией и помогает в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля в провинции Кахраманмараш и прилегающих провинциях.

Кроме того, в целях обнаружения и эвакуации граждан Азербайджана, пострадавших от землетрясения, в посольстве Азербайджана в Турции, а также в генеральных консульствах в городах Стамбул и Карс созданы оперативные штабы, указали в ведомстве.

На основе обращений граждан и информации, поступившей на круглосуточные горячие линии, составляются списки граждан Азербайджана, проживающих или временно находящихся в провинциях Турции, пострадавших от землетрясения (Кахраманмараш, Хатай, Адана, Малатья, Газиантеп, Адияман, Шанлыурфа, Килис, Османие, Диярбакыр, Элязыг и Мерсин).

Граждане, желающие эвакуироваться в Азербайджан, будут размещены в специально зарезервированных автобусах. С госорганами Турции ведутся необходимые переговоры, чтобы ограничения, связанные с неблагоприятными погодными условиями, не препятствовали эвакуации, сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что подготовка документов для азербайджанских граждан, чьи документы утеряны или пришли в негодность во время землетрясения, осуществляется в упрощенном порядке посольствами и консульствами в Турции.

«Сегодня начиная с 15:00 эвакуационные автобусы отправились в Азербайджан с автовокзалов турецких провинций Кахраманмараш, Малатья, Газиантеп и Адана. На первом этапе будет осуществлена эвакуация студентов, обучающихся в Турции, и лиц, нуждающихся в экстренной помощи. В настоящее время группа сотрудников посольства Азербайджанской Республики в Турецкой Республике и военный атташе при посольстве направлены в районы, пострадавшие от землетрясения, для обеспечения эвакуации наземным транспортом», - подчеркивается в сообщении.

Граждане Азербайджана, находящиеся в одной из вышеуказанных провинций и желающие эвакуироваться, могут позвонить по телефонам: +90 536 459 40 35, +90 536 471 55 68, +90 501 031 80 80, +90 552 627 92 94 и + 90 532 254 19 33.