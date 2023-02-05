Следствие определило, что в разное время Шихиев проходил обучение в лагере специальной подготовки в сирийском поселке Рифил-Мухандис с целью участия в вооруженных конфликтах, террористических актах за пределами страны на почве религиозного радикализма и религиозного фанатизма. В ходе расследования появились обоснованные подозрения в участии Шихиева в деятельности незаконного вооруженного формирования «Джундул Шам». Уголовное дело против него возбудила Служба государственной безопасности. Мужчину задержали в качестве подозреваемого и привлекли к уголовной ответственности по статье 283-1.3 (создание групп с целью участия в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджанской Республики, участие в этих группах, учениях или вооруженных конфликтах) УК Азербайджана.

Выяснилось, что под влияние религиозных радикалов Шихиев попал в 2012 году. В Сирию он поехал со своей несовершеннолетней гражданской женой Саадат Аскерзаде. Последняя, оставив ребенка и мужа, в 2014 году переехала в Турцию, а через три года вернулась в Азербайджан. Впоследствии Аскерзаде вошла в состав преступной группировки и участвовала в ограблении квартиры 65-летней жительницы Баку, причем с пожилой женщиной она обошлась крайне жестоко. В 2020 году Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Аскерзаде к 8 годам лишения свободы.