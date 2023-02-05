Россия будет печь иранские беспилотники в Татарстане, как горячие пирожки наш комментарий
Период российско-иранского категорического отрицания поставок Тегераном Москве беспилотников теперь в прошлом. «А чего стесняться», - здраво рассудила и российская, и иранская стороны. – «Все равно нам никто не верит, а в тайне этого удержать не удалось». И возникла идея придать этой операции масштабность.
Россия и Иран разрабатывают планы по организации работы предприятия по производству около 6 тысяч беспилотников иранской разработки в городе Елабуга в Татарстане.
Проще говоря, выстроить завод в татарстанской Елабуге, где эти самые беспилотники, те самые «шахеды-мопеды», будут печь как горячие пирожки. Как минимум шесть тысяч штук, правда, за какой период – стороны предпочли благоразумно не уточнять.
Что, впрочем, вполне ожидаемо – ни Москва, ни Тегеран категорически не любят контрольных цифр, всякий раз боясь оконфузиться. Скажут, что это годовая производительность завода, а на самом деле на изготовление уйдет три, и весь мир опять будет смеяться. Дескать, посмотрите, какие промышленные гиганты выискались.
Словом, лучше не конкретизировать. Поэтому и годовая производительность не называется, и о сроке постройки завода ничего не говорится. Пустующая промышленная площадка, которых в Елабуге, кстати, вполне достаточно – это еще не завод и даже не фундамент. Нужны коммуникации, вода, электроподстанция, да много еще чего нужно. Сколько на это времени уйдет – тайна великая есть, пусть Елабуга правительством Татарстана и объявлена особой экономической зоной.
И тут возникает вопрос: а на какой срок вообще планирует Россия войну с Украиной, если затевает строительство завода? Как минимум год никакой продукции он давать не будет, если только не приспособят для отверточной сборки иранских дронов какой-нибудь цех на базе простаивающего сейчас автосборочного предприятия «SOLLERS-Елабуга» или на заводе аккумуляторных батарей Bars Technology.
В любом случае запуск завода по производству дронов дело не быстрое. На первых порах это будет именно что отверточная сборка из иранских деталей с нанесением русских букв на фюзеляже и втыканием шильдиков «Сделано в России» во все доступные места.
Тут ведь вот еще в чем дело. Под расширение производства иранских дронов и баллистических ракет для нужд вооруженных сил России Москва в конце лета прошлого года открыла для Тегерана кредитную линию в размере одного миллиарда долларов. И тогда речи о постройке завода на российской территории не шло.
Но, во-первых, иранцы затянули с этим расширением, а на имеющих мощностях потребного для российской армии количества беспилотников произвести не могут. Во-вторых, как показали недавние атаки на иранские оборонные предприятия, структура военно-промышленного комплекса Ирана весьма уязвима для внешнего воздействия. Поэтому безопаснее собирать «шахеды-мопеды» в Татарстане, в глубоком тылу.
Но здесь сразу возникает еще один вопрос: в кредитную линию входит еще и производство баллистических ракет, запасы которых у России близки к исчерпанию. Означает ли это, что и такое производство иранцы организуют на российской территории? Или все же будут делать у себя?
Впрочем, это техническая сторона дела, подробности которой скоро станут известны. Хотя бы потому, что Москве за последний год не удалось сохранить ни одного серьезного государственного секрета в области вооружений, военного планирования и планов по Украине.
Главное сейчас в другом – Москва и Тегеран теперь открыто перестали стесняться как военного сотрудничества, так и совместных действий против Киева. Что примечательно, никто из официальных лиц в Москве и Тегеране, называвших информацию об этом «клеветой и гнусными измышлениями», никто из тех, кто требовал от Украины «неопровержимых доказательств», даже не покраснеют. Ну а что? Для дипломатов России и Ирана вполне справедлива поговорка: «Стыд - не дым, глаза не выест»…