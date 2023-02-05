Юлия Медведева, специально для haqqin.az 17:51

Период российско-иранского категорического отрицания поставок Тегераном Москве беспилотников теперь в прошлом. «А чего стесняться», - здраво рассудила и российская, и иранская стороны. – «Все равно нам никто не верит, а в тайне этого удержать не удалось». И возникла идея придать этой операции масштабность. Россия и Иран разрабатывают планы по организации работы предприятия по производству около 6 тысяч беспилотников иранской разработки в городе Елабуга в Татарстане. Проще говоря, выстроить завод в татарстанской Елабуге, где эти самые беспилотники, те самые «шахеды-мопеды», будут печь как горячие пирожки. Как минимум шесть тысяч штук, правда, за какой период – стороны предпочли благоразумно не уточнять.

Что, впрочем, вполне ожидаемо – ни Москва, ни Тегеран категорически не любят контрольных цифр, всякий раз боясь оконфузиться. Скажут, что это годовая производительность завода, а на самом деле на изготовление уйдет три, и весь мир опять будет смеяться. Дескать, посмотрите, какие промышленные гиганты выискались. Словом, лучше не конкретизировать. Поэтому и годовая производительность не называется, и о сроке постройки завода ничего не говорится. Пустующая промышленная площадка, которых в Елабуге, кстати, вполне достаточно – это еще не завод и даже не фундамент. Нужны коммуникации, вода, электроподстанция, да много еще чего нужно. Сколько на это времени уйдет – тайна великая есть, пусть Елабуга правительством Татарстана и объявлена особой экономической зоной. И тут возникает вопрос: а на какой срок вообще планирует Россия войну с Украиной, если затевает строительство завода? Как минимум год никакой продукции он давать не будет, если только не приспособят для отверточной сборки иранских дронов какой-нибудь цех на базе простаивающего сейчас автосборочного предприятия «SOLLERS-Елабуга» или на заводе аккумуляторных батарей Bars Technology.