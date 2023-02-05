Граждане Азербайджана смогут переводить пожертвования в Турцию без комиссии
Граждане Азербайджана могут оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, отправив пожертвования на счета турецкого Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).
Предоставляем реквизиты счетов, на которые граждане могут переводить пожертвования без уплаты комиссии:
Hesap Adı : T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Alıcı Banka: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Alıcı Şube : ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A