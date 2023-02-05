Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:24

Представителей приезжающих в Азербайджан иностранных делегаций часто можно встретить в центрах DOST. Здесь они знакомятся с этим инновационным достижением нашей страны и изучают способы открытия подобных центров у себя дома. Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, среди зарубежных гостей нередко встречаются представители европейских стран. Так, недавно на базе DOST состоялась встреча с министром энергетики Румынии. Одна из тем, вынесенных им на обсуждение, как раз и была связана с перспективами внедрения в его стране опыта DOST, а также с практикой цифровых социальных услуг в целом. Во многом его выступление является закономерным продолжением линии, начатой министром труда и социальной солидарности Румынии, который после ознакомления с Центром DOST №1 в ноябре прошлого года выразил пожелание открыть аналогичный центр у себя на родине.

Значительная заинтересованность в плане усвоения азербайджанского опыта исходит и от представителей других стран, причем их число неуклонно растет. Дело в том, что инновационный опыт Азербайджана с первых дней существования DOST привлекает внимание международных социальных организаций. Напомним, агентство DOST было создано в мае 2019 года во исполнение указа президента Ильхама Алиева. Впоследствии было открыто еще шесть таких центров. По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой в центрах DOST были созданы условия для оказания 154 услуг в социальной сфере, основанных на принципах «единого окна», оперативности, прозрачности и технической новизны. Сегодня в ряде стран имеются структуры, оказывающие услуги по конкретным сферам деятельности посредством «единого окна». Однако тот факт, что через «единое окно» удалось охватить сразу 154 услуги, является достижением, присущим только концепции DOST. Именно поэтому в настоящее время внедрение концепции DOST в других странах поощряется мировыми социальными структурами. На международном уровне стало ясно, что DOST означает современность, гибкость, прозрачность, комфортность и удовлетворенность граждан при получении социальных услуг.

В целом, согласно январским данным, за прошедший год в центрах DOST смогли получить различные услуги более 1,3 млн лиц. При этом уровень удовлетворенности граждан качеством оказанных услуг достиг 98 процентов. На международном уровне с интересом был воспринят и опыт по автоматизации услуг в социальной сфере, достигнутый Азербайджаном в результате реформ, проведенных в течение последних пяти лет. Из оказываемых Министерством труда и социальной защиты населения 154 видов услуг более 90 процентов предоставляются электронным способом. За последний год зафиксирован 21 млн обращений к этим услугам. За последние 4 года 500 тысяч назначений по социальным выплатам были реализованы посредством электронной системы в проактивной форме, а за три года в цифровом виде открыты личные счета 600 тысяч лиц. В цифровую систему Министерства интегрированы информационные базы более 50 структур. Количество запросов, связанных с ними, составило 209 млн. За последние 5 лет в рамках программы цифровизации в сферах труда, занятости, соцобеспечения, инвалидности и реабилитации Министерство запустило еще 30 электронных справочных услуг. И только в прошлом году посредством этих услуг было выдано 533 тысячи электронных справок.