Северокорейские хакеры украли рекордное количество криптовалюты

Хакеры из Северной Кореи, контролируемые спецслужбами страны, в 2022 году похитили криптовалюту на $1 млрд, что стало рекордом за всю историю наблюдений. Помимо финансовых активов, их интересовали данные зарубежных оборонных и аэрокосмических компаний, пишет Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет ООН.

«КНДР использовала изощренные кибертехнологии как для получения доступа к цифровым сетям, задействованным в киберфинансировании, так и для кражи потенциально ценной информации, в том числе для своих оружейных программ», - говорится в отчете.

По данным Южной Кореи, хакеры из КНДР похитили виртуальные активы на $630 млн, а фирма по кибербезопасности оценила сумму в $1 млрд. Расхождение может быть вызвано нестабильностью курса криптовалют, пояснили аналитики.

Хакеры распространяли вредоносное ПО различными способами, включая фишинг. Одна из таких кампаний была направлена на сотрудников организаций в разных странах.