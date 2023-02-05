Согласно исследованию, Министерство труда и социальной защиты населения заняло в этом рейтинге первое место с результатом 88 процентов. Отметим, что в 2019-м году Минтруда досталось 20-е место, в 2020-м пятое, в 2021-м – второе.

Госагентство оказания услуг гражданам и социальных инноваций при президенте Азербайджана обнародовало результаты оценки по «индексу ASAN Xidmət» за 2022 год.

Отметим, что «индекс ASAN Xidmət» за 2022 год охватил в общей сложности 499 услуг, в том числе 254 услуги 24 центральных органов исполнительной власти, 171 услугу 15 местных органов исполнительной власти и 74 услуги 9 юридических лиц. К слову, сам индекс был высоко оценен ООН. Оценивать госуслуги по данному индексу в 2014-м году распорядился президент Ильхам Алиев.

Основной целью проведения такой оценки является сбор и систематизация информации о государственных услугах в едином источнике, устранение случаев дублирования и обеспечение гибкости управления в данной сфере за счет создания новых видов услуг, а также повышение возможности анализа и прогнозирования.