Кабмин утвердил правила о признании зарубежных дипломов

В указанных правилах отражены следующие новшества:

1. Помимо квалификаций, полученных за границей на уровне бакалавриата (базового (базового высшего) медицинского образования) и магистратуры, будет рассматриваться квалификация лиц, окончивших среднее образвание или среднее специальное образование в иностранном государстве;

2. Отменен этап собеседования, организованный с целью оценки уровня владения языком обучения. Однако лица, обучавшиеся в иностранных государствах по регулируемым профессиональным специальностям, указанным в приложении к правилам, обязаны участвовать в аттестационных экзаменах, организуемых Государственным экзаменационным центром по этим профессиональным специальностям. Кроме того, планируется получение заключения Минздрава при оценке квалификации по медицинским профессиям;

3. При признании иностранных специальностей на уровне среднего образования, бакалавриата (основной (высшей) медицины) и магистратуры в течение каждого учебного года только половина нормативного срока обучения, предусмотренного для соответствующей специальности, находится на территории страны, где обучаемый студент для получения положительного заключения о признании будет считаться достаточным;

4. Помимо бакалавриата (базового (основного высшего) медицинского образования) и магистратуры, апостилированию (легализации) потребуются также документы, полученные о полном среднем и среднем образовании в зарубежных странах;

5. Отпадает необходимость в нотариальном подтверждении документов об образовании, представляемых иностранными высшими учебными заведениями на русском, английском и турецком языках;

6. Будет реализовано условное признание квалификаций высшего образования лиц, не набравших минимальное количество кредитов, установленных для соответствующего уровня высшего образования, или не написавших диссертацию (на уровне магистра). Таким образом, эти лица должны будут набрать недостающие кредиты (на практических занятиях) или подготовить магистерскую диссертацию и защитить ее в одном из местных вузов. При выполнении условий считается возможным полностью признать высшее образование этих лиц;

7. Будет осуществлено частичное признание документов о высшем образовании лиц, получивших неполное высшее образование в иностранном государстве. Другими словами, будут признаны кредиты тех лиц, которые получили за границей свои квалификации высшего образования, и им будет представлен соответствующий документ о частичном признании. В результате граждане получат право подать заявку на продолжение оставшейся части обучения в одном из высших учебных заведений Азербайджанской Республики;

8. Свидетельства о признании будут выдаваться полностью в электронном виде (усиленная электронная подпись). Таким образом, гражданам не нужно будет обращаться в агентство без особой необходимости;

9. Начнет работу Апелляционная комиссия при Министерстве науки и образования, и недовольные решением о непризнании их иностранных дипломов получат право обращаться непосредственно в комиссию.