Глава МВД Турции поблагодарил Азербайджан
Оказанная братским Азербайджаном помощь облегчает и упрощает работу Турции, заявил глава МВД этой страны Сулейман Сойлу, комментируя помощь, оказанную Азербайджаном в ликвидации последствий землетрясения в Турции.
Министр отметил, что многие государства предлагают помощь Турции и направляют спасателей, но Азербайджан приходит на помощь первым.
Сойлу подчеркнул, что спасатели МЧС Азербайджана провели поисковые работы в очень важных местах в районе землетрясения.