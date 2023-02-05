Али Асадов провел телефонный разговор с вице-президентом Турции
7 февраля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем, сообщили в пресс-службе Кабмина.
В ходе разговора Асадов выразил Октаю соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в Турции, пожелал выздоровления раненым.
Вице-президент Турции высоко оценил солидарность Азербайджана в этот трудный момент и выразил благодарность за помощь, оказываемую Баку с целью ликвидации последствий стихийного бедствия, за поддержку поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения.