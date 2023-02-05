Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 19:27

Активисты антиклерикального движения в Иране перешли к тактике гибридной борьбы с режимом аятолл, предполагающей, наряду с формами открытых протестов, методы подпольного вооруженного сопротивления властям. Как сообщают источники haqqin.az в Иране, очередные антиправительственные митинги и демонстрации прошли в таких районах Тегерана, как Нармак, Тегеранпарс, Садеге, Шахрар, Багери и Пирузи. Самая многочисленная акция протеста, в ходе которой участники скандировали лозунги «Смерть Хаменеи - проклятие Хомейни», «СИПАХ - главный преступник иранского народа» прошла на столичном бульваре Кешаварз. Протесты также состоялись в Карадже, Ширазе, Санандедже, Бендер-Аббасе, Абадане, Ахвазе, Исфахане и Йезде, где участники акции перекрыли улицы этих городов горящими покрышками.

Другая громкая акция прошла в Джаванруде, где учащиеся колледжа для девушек прошли по центральной улице этого города с лозунгами «Смерть диктатору» и «Нет исламской республике». Также продолжаются поджоги штабов силовых структур. В Тегеране, Ширазе, Иламе и Ахвазе демонстранты поджигали не только билборды и плакаты с изображениями Али Хаменеи и Кассема Сулеймани, но и правительственные транспаранты, вывешенные по случаю празднований декады Фаджр, посвященной 44-летию победы исламской революции 1979 года, которые власти ежегодно устраивают в школах, университетах, мечетях, заводах и офисах. Поскольку сожжение агитационных лозунгов и портретов руководителей исламской революции приобрело за последние месяцы массовый характер, возле плакатов в Рафсанджане, Кирмане, Исфахане власти выставили наряды полиции. В Мазандаране, Келардеште и Араке, наряду с поджогами баннеров, протестующие вывели из строя в ряде образовательных учреждений сеть громкоговорителей, через которые в дни Фаджр транслируют обращение рахбара и речи правительственных чиновников, воспевающих исламскую революцию. Обращает на себя внимание масштаб репрессий, развязанных властями Ирана против профессиональных адвокатов, защищающих задержанных участников акций. Тем не менее, сотни иранских адвокатов по-прежнему выкладывают в соцсетях факты применения пыток и сексуального насилия в отношении арестованных демонстрантов. Так, адвокат Амир Мехтипур выложил в несколько телеграм-каналов и Twitter показания арестованных женщин об избиениях и изнасилованиях, которым их подвергали во время пребывания в тюрьмах. Именно так иранцы узнали, что в печально известной тюрьме Тебриза надзиратели используют в качестве пыточной камеры комнату для совершения намаза.

Тем временем, Мирхоссейн Мусави, лидер оппозиционного «зеленого движения» 2008 года, находящийся в данный момент под домашним арестом, призвал соотечественников к «проведению референдума, разработке новой Конституции и выборам в учредительное собрание». По словам Мусави, «народные протесты и кровавые события последних месяцев открыли иранскому народу великую истину - репрессивные методы вместо диалога и убеждений, отказ властей сделать хотя бы шаг навстречу законным требованиям рядовых иранцев увеличивают год за годом пропасть между народом и властями, и люди полностью разуверились в реальности осуществления реформ в рамках существующей государственной системы". Мирхоссейн Мусави заявил, что авантюристическая политика властей ИРИ, вражда со всем цивилизованным миром, колоссальная коррупция в валютно-финансовых учреждениях, удушение культуры, отсутствие свобод и жестокое подавление прав женщин, мужчин и даже детей открыли народу глаза на тщетность надежд на возможные перемены. Мусави считает, что кризис парализовал все сферы страны - экономику, управление, внутреннюю и внешнюю политику, экологию, социальную сферу, культуру…

«Все мы являемся свидетелями глубокого конституционного кризиса в Иране, - подчеркнул Мирхоссейн Мусави. – В связи с чем я призываю провести свободный референдум по разработке новой Конституции. И если народ отреагирует положительно, то призываю провести справедливые выборы в учредительное собрание, которое должно состоять из реальных представителей народа Ирана». Следует отметить, что еще в начале протестного движения в Иране Мирхоссейн Мусави призывал вооруженные силы Исламской Республики встать на сторону народа. Известный иранский политолог Алиреза Ардабили, комментируя для haqqin.az ситуацию в ИРИ, сказал, что протесты, прошедшие в стране за последние полгода, были генеральной репетицией перед грядущими событиями, которые кардинально изменят политическую структуру Ирана. «Сейчас протестное движение концентрирует силы, разрабатывает новую тактику и стратегию, ведет отработку новых протестных форм и тестирует устойчивость власти, привлекая новые протестные силы, возможности коммуникации и координации», - подчеркнул Алиреза Ардабили. По мнению политолога, заявление Мусави является важным месседжем для иранской общественности. «Мусави - оппозиционный политик, который находится в стране под домашним арестом, - отмечает Ардабили. – И то, что он напрямую обращается к иранскому народу, является значимым фактором».