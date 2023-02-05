Украина направляет спасателей в Турцию

Кабинет министров Украины поручил Госкомитету по чрезвычайным ситуациям и МВД страны отправить в Турцию поисково-спасательный отряд из 87 человек для ликвидации последствий мощного землетрясения.

«В соответствии с частью второй статьи 135 Кодекса гражданской защиты Украины Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям направить в Турецкую Республику самолетами Ан-32 и Ан-26 и автомобильным транспортом сводный поисково-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (далее - сводный поисково-спасательный отряд) общей численностью 87 человек, в том числе 10 человек - членов экипажей самолетов, для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения», - говорится в сообщении.