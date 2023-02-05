Азербайджанские боксеры Масуд Юсифзаде (51 килограмм) и Умид Рустамов (57 килограммов) вышли в полуфинал турнирной серии «Золотой пояс» в Марокко. Ими были повержены Дуглас Триндаде из Бразилии и Ян Кайседо из Эквадора, соответственно.

В полуфинале Юсифзаде встретится с Мартином Молиной из Испании, а Рустамов померится силами с итальянцем Франческо Иозиа.

Таким образом, число членов азербайджанской сборной, вышедших в полуфинал турнирной серии, достигло 5.

На пути к финалу Наби Искендеров (67 кг) померится силами с Абдулхакимом Акрамом (Сейшельские острова), Сархан Алиев (71 кг) - со Стивом Куленгулукой (Демократическая Республика Конго) и Альфонсо Домингес (86 кг) - с Энди Лесмесом (Испания).

Отметим, что в шестой день соревнований на ринг выйдет Сархан Алиев.