Пашинян позвонил Эрдогану

Как передает пресс-служба армянского правительства, Пашинян выразил соболезнования и слова поддержки президенту и народу Турции в связи с многочисленными жертвами вследствие сильного землетрясения на юго-востоке страны.

«Пашинян пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и добавил, что из ереванского аэропорта «Звартноц» готовится к вылету в зону бедствия самолет, на борту которого находятся спасательные силы», - отмечено в сообщении.

Эрдоган поблагодарил премьера Пашиняна за помощь и отметил, что правительство Турции высоко ценит поддержку Армении. Он подчеркнул важность этого шага в контексте дальнейшего углубления диалога между двумя странами.