В Баку начинается суд над госизменником

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу капитана судна Каспийского морского нефтяного флота Захира Аскерова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает haqqin.az, на процессе были уточнены анкетные данные обвиняемого. Согласно им, Аскеров родился в 1982 году в Ширване, имеет высшее образование, окончил Государственную морскую академию, отец трех несовершеннолетних детей. Ранее судим не был.

Судья разъяснил обвиняемому его права. З.Аскеров заявил, что получил обвинительный акт, суть обвинения ему ясна.

Подготовительное заседание суда продолжится 17 февраля.

Отметим, что Захир Аскеров был арестован Службой государственной безопасности в ноябре прошлого года.

Согласно обвинению, Аскеров во время получения религиозного образования в городе Кум вступил в тайное сотрудничество с представителями иранских спецслужб. Аскеров собрал информацию об иностранных компаниях и представительствах иностранных государств в Азербайджане, о месте и времени проведения учений ВМФ на Каспии, о грузах, доставленных на нефтяные платформы, передав указанную информацию по мобильному телефону, а также непосредственно во время встреч со своими кураторами в Иране. Аскеров привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.