ЕС направил в Турцию 30 бригад спасателей

Евросоюз к настоящему моменту направил в Турцию 30 групп спасателей численностью до 1 180 человек. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

«К настоящему моменту мы направили более 30 групп спасателей и медицинских бригад из 19 государств Евросоюза, а также Черногории и Албании. Их общая численность составила 1 180 человек, в группы также вошли 79 поисковых собак», - сообщил он.

6 февраля Швеция, председательствующая в Совете ЕС, инициировала в связи с землетрясением в Турции введение в действие высшей в Евросоюзе системы реагирования на катастрофы - системы Интегрированного политического реагирования на кризисы (IPCR). Эта система является наиболее высокой формой ответа на природные и техногенные катастрофы. В отличие от Европейского механизма гражданской обороны, введенного в действие ранее, в рамках IPCR в постоянную работу по координации поступающей из стран ЕС помощи включены чиновники более высокого ранга из институтов Евросоюза и государств сообщества, а не только специалисты по чрезвычайным ситуациям. Это должно ускорять принятие решений и способствовать выделению больших объемов адресной помощи в более сжатые сроки.