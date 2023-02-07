МЧС отправит в Турцию новых спасателей и гумпомощь

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для устранения последствий мощного землетрясения в Турции и осуществления поисково-спасательных операций очередная спасательная группа МЧС и партия гуманитарной помощи будут направлены в эту страну.

Гуманитарная помощь, которая будет отправлена самолетом и транспортными средствами специального назначения МЧС, включает палатки, постельное белье, обогреватели, столы, сиденья и другое оборудование для размещения пострадавших.

Другим самолетом будет отправлена очередная поисково-спасательная группа МЧС.

В настоящее время идет подготовка к отправке гуманитарной помощи и спасательной группы.