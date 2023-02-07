Запутанная финансовая афера в Баку: Интерпол, Pepsi и сотни тысяч долларов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 40-летним Самиром Ахмедовым, обвиняемым в мошенничестве в отношении бывшего главврача столичного кожно-венерологического диспансера №1 Рашада Исмаилова.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, Ахмедов и его подельник по имени Фуад (истинная личность следствию неизвестна) обманули Исмаилова, обещая тому помочь вернуть ранее потерянные деньги, используя связи в Интерполе и Службе государственной безопасности. Мошенники выманили у главврача более 60 с половиной тысяч манатов.

Сам Исмаилов ранее также стал жертвой мошенничества: он частями в течение трех лет заплатил 300 тысяч долларов некоему Жерару Радже, проживавшему в Лондоне, рассчитывая приобрести долю в компании Pepsi. Именно в этом деле главврачу вызвался «помочь» Самир Ахмедов. Мошенник в то время лечился в вышеупомянутом диспансере.

«Так я и познакомился с Самиром. Он представился сотрудником СГБ. Рассказал Самиру все как было. Он выслушал меня и сказал, что расскажет об этом своему коллеге Фуаду и поможет вернуть деньги. Взамен я должен был отдать им 30 процентов от суммы. Лучших вариантов не было, вот я и согласился», - сказал в своих показаниях потерпевший.

Ахмедову Исмаилов также платил частями, порой занимая недостающие суммы у родных и знакомых. Однако позже главврач понял, что его обманывают и обратился к правоохранителям. Мошенника арестовали.

В суде Самир Ахмедов клялся, что никогда не собирался обманывать Рашада Исмаилова. По словам подсудимого, главврач сам просил его найти человека по имени Фуад. Ахмедов сообщил, что взял у Исмаилова только 18 тысяч манатов, которые позже вернул.

Исмаилов также заявил, что причиненный ему ущерб возмещен, и что он примирился с обвиняемым.

Самира Ахмедова приговорили к 5 с половиной годам лишения свободы. Впрочем, наказание было признано условным с испытательным сроком 2 года.

К слову, сам Исмаилов также был ранее осужден за мошенничество. В августе 2021-го года его приговорили к 9 годам лишения свободы - мужчина взял в долг и не вернул 280 тысяч манатов. В суде он говорил, что должен был получить миллион долларов от Pepsi, но деньги так и не пришли.