Немецкий министр: мир без Путина был бы лучше
Украина должна победить в войне, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во время своего визита в Киев.
«Без колебаний и без компромиссов – мир без Путина был бы лучше», – добавил Писториус.
Вечером 7 февраля Писториус посетил Киев с неанонсированным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским и главой Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым.
Во время общения с украинским коллегой Писториус передал Резникову игрушечную модель танка Leopard 2, отметив, что в будущем Киев получит больше таких танков.