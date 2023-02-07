Чавушоглу выразил благодарность Азербайджану
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил благодарность Азербайджану.
С соответствующим заявлением глава турецкого МИД выступил на пресс-конференции.
«Как всегда, в первую очередь помощь пришла из Азербайджана. По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в первые часы землетрясения в Турцию была отправлена помощь. Наряду с этим, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится со мной в постоянном контакте», - сказал Чавушоглу.