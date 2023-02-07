Белорусский отряд МЧС отправится в Турцию

Белорусский отряд МЧС отправится 8 февраля в Турцию, где произошло землетрясение, для оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ. Об этом сообщается на сайте ведомства Беларуси.

«Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС, состоящий из 64 спасателей, 5 поисковых собак, а также двух грузовых автомобилей МАЗ и двух легковых автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для проведения поисково-спасательных работ, готов к вылету в Турецкую Республику», - сказано в сообщении.

Начальник отряда Игорь Зарембо заявил, что в личном составе есть медики, кинологи, а также спасатели. Как он утверждает, его подчиненные готовы к работе по спасению людей, разбору завалов и сложных бетонных конструкций. Вылет запланировали на утро 8 февраля с аэродрома «Мачулищи» на самолете ИЛ-76 Вооруженных сил республики, уточнили в министерстве.