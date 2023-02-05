Израиль создаст полевой госпиталь в Турции ФОТО
В Турцию прибывает медицинский персонал Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщило Министерство иностранных дел Израиля.
Сообщается, что утром 8 февраля медицинский персонал отправится в южную Турцию, чтобы присоединиться к усилиям по оказанию гуманитарной помощи.
«Делегация создаст полевой госпиталь в зоне бедствия и окажет медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения», - говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.
Отметим, что сегодня утром в Турцию прибыла передовая поисково-спасательная группа Израиля.