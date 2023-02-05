С легкой руки российского руководства и легкого языка кремлевских пропагандистов тема возможного применения ядерного оружия превратилась после вторжения в Украину из глубоко теоретической вероятности в потенциальную реальность. Логика тут проста: «великая» Россия не может проиграть в развязанной ею войне, поскольку у нее есть ядерное оружие.

Если этот тезис раскрыть детальнее, то он, скорее, как раз тесно связан с вариантом поражения российских войск. Ведь опция ядерного удара появится у Кремля лишь в случае, если армии будет грозить полный разгром, и предотвратить его конвенциональными средствами окажется невозможно. Так что ядерная мощь в этом контексте весьма сомнительный комплимент Вооруженным силам РФ: к кнопке тянется рука проигравшего или неспособного выиграть иным образом.

Но для мира крайне опасна победа России, если она достанется ей таким путем.

Журналист американского журнала Atlantic Эрик Шлоссер так пишет об этом:

«Если ядерные угрозы или фактическое применение ядерного оружия приведут к поражению Украины, Россия может использовать их для давления на другие государств. Тактика, когда-то считавшаяся аморальной и недопустимой, может стать обычным явлением. Ядерное оружие больше не будет рассматриваться исключительно как последнее средство сдерживания. Девять стран, которые им располагают, получат еще большее влияние. Страны, у которых ядерного оружия нет, будут еще более активно стремиться его получить. Глобальные риски опустошительных войн будут расти в геометрической прогрессии. Вот почему самая большая ядерная угроза, с которой мы можем столкнуться, — это победа России в Украине».

И наоборот, пишет Шлоссер, «если страна, обладающая наибольшим количеством ядерного оружия в мире, не сможет одержать победу, значение такого оружия уменьшится. И необходимость ликвидации мирового ядерного арсенала станет еще более очевидной. Теория ядерного сдерживания основана на рациональном поведении. Она плохо защищает от лидеров, которые оторваны от реальности, склонны к суициду или одержимы фанатичными религиозными идеями. Угроза ядерного уничтожения не исчезнет до тех пор, пока будет существовать ядерное оружие как таковое».

Война в Украине вновь, впервые после двухполярного противостояния прошлого столетия, остро поставила вопрос о ядерном оружии. Обстоятельства новые, а выводы старые: нельзя допустить его применения или даже шантажа применением; нужно всячески препятствовать распространению ядерного оружия; в идеале от него нужно просто избавиться. Для начала – помочь Украине выиграть. Иначе проиграют все.