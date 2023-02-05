Бывший лидер сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) спрогнозировал бегство президента России Владимира Путина из России.

«У Путина может возникнуть желание уйти, удрать, бросить все только когда настанет именно критическая (ситуация). По его психотипу, именно в этой ситуации он скорее всего запаникует и может попытаться просто спрыгнуть, чтобы спасти свою личную жизнь. Примерно как Янукович - одного поля ягода ребята», - сказал Гиркин.

По его мнению, главный претендент на кресло Путина - это нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу, который в последнее время, как считает Гиркин усилил свои политические позиции и власть.