По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях устранения последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции утром 6 февраля, и оказания поддержки поисково-спасательным операциям, в эту страну отправлены очередная партия гуманитарной помощи и поисково-спасательная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

13 грузовиков и один автомобиль наблюдения выдвинулись из Баку в район землетрясения в Турции.

Замкомандира воинской части войск гражданской обороны МЧС, полковник-лейтенант Фарид Гахраманов сообщил, что колонна достигнет пункта назначения в течение сегодняшнего дня.

По его словам, гуманитарная помощь включает палатки, постельные принадлежности, обогреватели, столы, сиденья и другое оборудование для размещения пострадавших от разрушений людей.

Отметим, что очередной поисково-спасательный отряд МЧС будет отправлен самолетом.