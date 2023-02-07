Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 04:59

В общественной жизни Азербайджана произошло беспрецедентное событие. Это можно назвать и революционным прорывом в либерализации медиа-рынка страны. Еще до пандемии группа изданий, в первую очередь редакция haqqin.az, на встрече с руководством налоговых органов страны выступила с предложением освободить информационное пространство от обременительной налоговой нагрузки, создающей препятствия созданию условий для формирования стратегии независимой бизнес-политики. Инициатива нашла поддержку руководства новоиспеченного Агентства по развитию СМИ. Фабула предложенной инициативы: правительство ставит априори дотационные СМИ в один ряд с крупнейшими бизнес-компаниями, ограничивая пути развития едва освободившегося от ига "гасановщины" информационного сообщества... В кратчайшее время, преодолевая многочисленные бюрократические препоны, денно и нощно убеждая правительственные ведомства в целесообразности поддержки процесса формирования самодостаточных СМИ, Агентство подготовило важнейший законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана. Впервые за четверть столетия азербайджанская журналистика получила шанс крепко встать на ноги и освободиться от оков. Получится ли?

В частности, законопроект предусматривает освобождение СМИ на три года от уплаты подоходного налога, налога на прибыль, упрощенного налога, а также от уплаты налога на добавленную стоимость за доходы, получаемые от рекламы и соответствующей финансовой помощи при представлении производимой продукции (за исключением продукции аудиовизуального характера). В результате, законопроект, подготовленный при поддержке Министерства экономики и Министерства финансов, станет предметом парламентских обсуждений в Милли Меджлисе. Все началось с перезагрузки Чем же была продиктована идея освобождения от налоговой нагрузки? В первую очередь необходимостью увеличить объем рекламного рынка, усилив тем самым уровень экономического самообеспечения СМИ, на первом этапе сократив, а затем нивелировав их финансирование из государственного бюджета. В результате, за счет легализации доходов от рекламы, а также увеличения и оживления объема рекламного рынка, печатные и интернет-СМИ смогут ощутимо повысить уровень своей экономической самостоятельности. Отметим в этой связи, что закон «О медиа», сформировавший правовую основу реформ, осуществляемых в сфере СМИ, наглядно доказывает, что достижение устойчивого профессионального развития национального информационного медиапространства является новым приоритетом для госведомств, отвечающих за информационную политику. Грубо говоря, власти устали содержать целую армию профнепригодных, неэффективных и нечитабельных СМИ, и отпускают журналистику в свободное плавание. Теперь создав условия для развития медиа-бизнеса правительство может спросить журналиста: если ты такой умный, почему же такой бедный? Халява закончилась, пора зарабатывать деньги. Власти и бизнес-корпорациям нужна не "брежневская пропаганда", а умный и востребованный пиар. Выживет кто может! Остается самая малость... Запретить чиновникам и правоохранительным органам нелегально и теневыми путями финансировать СМИ. Вот тогда у нас возникнет цивилизованная журналистика и самодостаточный медиа-рынок.

Но вернемся к значимости ранее принятого закона о СМИ. Перед обсуждением закона «О медиа» в Милли Меджлисе, законопроект был представлен на рассмотрение ведущих субъектов СМИ и обсужден с участием более 800 азербайджанских журналистов, экспертов и общественных деятелей. Помимо этого, публичное обсуждение законопроекта неоднократно проходило на парламентском уровне, неизменно вызывая жаркие дебаты. Не случайно многие эксперты оценили закон «О медиа», как наиболее обсуждаемый в парламенте после закона «О госбюджете». В результате, в Милли Меджлисе был единогласно принят закон, который формирует правовую основу для дальнейшего усиления механизмов безопасности, направленных на беспрепятственное и эффективное осуществление журналистами профессиональной деятельности, на обеспечение СМИ высоким уровнем защиты творческой и редакционной независимости, а также на укрепление свободы выражения мнений и взглядов. Цель закона «О медиа» - это содействие развитию местных СМИ и повышение конкурентоспособности информационной среды методами обеспечения безопасности внутреннего информационного пространства и стимулирования деятельности СМИ, служащих для объективного и профессионального информирования общества. Кто атакует Агентство? В данном контексте, введение предусмотренного законом «О медиа» реестра СМИ, предусматривавшего выдачу каждому журналисту удостоверения на добровольной основе (уточним: наличие такой карточки удостоверяет не статус профессионального журналиста, а издание, которое представляет его обладатель) изначально преследовало цель качественно улучшить медийную среду в Азербайджане. Но на практике оно вызвало ряд откровенно спекулятивных мнений о том, что государство, якобы, намерено методом административного учета «контролировать прессу».

Абсурдность подобных высказываний очевидна: государство, в котором свобода слова и выражения мнений зафиксирована на законодательном уровне, по логике вещей, не стало бы противоречить себе и осуществлять какое-либо административное вмешательство в деятельность независимых СМИ. Напротив, «Агентство развития СМИ» для того и было создано со статусом публичного юридического лица, чтобы продолжить целенаправленную работу по институциональному строительству в сфере СМИ. Целью реестра СМИ является не только обеспечение защиты профессиональных прав и условий труда, но и пресечения деятельности лиц, которые, не имея ни образования, ни культуры, ни опыта работы в СМИ, выдают себя за журналистов или представителей изданий, существующих, фактически, только в их воображении или в соцсетях... Таких «журналистов» и «редакторов» в стране, к сожалению, расплодилось довольно много. Так что, их раздраженная, а подчас, озлобленная реакция на введение реестра СМИ легко объяснима. Эти люди мобилизуют все силы, подтягивают все ресурсы и организовывают клеветнические кампании, а порой выполняют грязные заказы отдельных чиновников, чтобы вновь и вновь атаковать закон «О медиа» и реестр СМИ. Их цель – исказить суть реформ президента Ильхама Алиева, направленных на создание в стране современного, профессионального информационного пространства, принизить изначальный смысл этих глубоко прогрессивных реформ и запутать общественное мнение.