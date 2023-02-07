В ходе поисково-спасательных операций в районе Кахраманмараш в Турции, серьезно пострадавшем от землетрясения, спасатели МЧС Азербайджана спасли из-под обломков 16 человек, включая трех детей, а также извлекли 29 тел, сообщили в пресс-службе МЧС.

Также полевой мобильный госпиталь МЧС доставлен в Кахраманмараш с целью оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

Кроме того, в ночь на среду, 8 февраля МЧС сообщило, что для ликвидации последствий землетрясения в Турцию отправился очередной самолет с гуманитарной помощью министерства. В гуманитарную помощь входят 115 палаток, 140 кроватей, 1448 одеял, 90 обогревателей, 300 столов, 1000 стульев, 2000 полотенец и другие предметы первой необходимости.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева с целью ликвидации последствий сильного землетрясения и поддержки поисково-спасательных операций в зоне бедствия в Турции работают спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 5 894, пострадали 34 810 человек.