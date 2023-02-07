Предложения, о которых накануне заявлял министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, были представлены Азербайджаном не «на днях», а 15 дней назад. Армянская сторона вновь допускает манипуляции в отношении переговорного процесса по мирному договору и, представляя себя конструктивной стороной, стремится ввести в заблуждение международное сообщество. Об этом заявил глава Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде, комментируя прозвучавшие во вторник, 7 февраля, высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о том, что Азербайджан якобы препятствует переговорному процессу, а Армения прилагает усилия для установления мира в регионе, и они рассматривают предложения по мирному договору, представленному Азербайджаном.

«Как известно, именно армянская сторона, нарушив согласованный ход переговорного процесса по мирному договору, в декабре прошлого года отказалась от переговоров. Однако теперь, вместо того чтобы вернуться к переговорам по мирному соглашению, создает искусственные препоны для процесса. Азербайджан, в отличие от Армении, выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки, и всегда готов к этому», - сказал А.Гаджизаде.