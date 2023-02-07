Россия о возможности отправки миротворцев ООН в Карабах

Директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев заявил, что идея об отправке миротворцев ООН в Карабах едва ли реалистична, задачи по восстановлению мира и безопасности в регионе эффективно решает российский миротворческий контингент. Об этом сообщают российские СМИ.

Он отметил, что из международных и иностранных организаций в Карабахе работает только Международный комитет Красного Креста.

«Практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции Совбеза ООН, едва ли реалистично», - заявил дипломат.