Байден: Америка выдержала испытание Путиным...

Издание отмечает, что война в Украине заняла немного места в речи Байдена, которая продолжалась около полутора часов, он обратился к этой теме ближе к концу. Речь президента была уверенной и боевитой.

Президент США Джо Байден, выступая перед обеими палатами Конгресса с ежегодным посланием "О положении в стране", перечислил в числе своих достижений создание международной коалиции, поддерживающей Украину в ее противостоянии российской агрессии. Заявления главы Белого дома приводит BBC.

"Вторжение Путина стало испытанием на века - отметил американский президент. - Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира. Будем ли мы отстаивать самые базовые принципы? Будем ли мы защищать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей свободно от тирании? Будем ли мы отстаивать защиту демократии? Ведь такая защита важна для нас, она сохраняет мир и предотвращает сезон охоты для всех потенциальных агрессоров, угрожающих нашей безопасности и процветанию", - заявил Байден.

"Год спустя мы знаем ответ. Да, будем отстаивать. Уже отстаиваем. Вместе мы сделали то, что Америка делает в свои лучшие моменты. Мы возглавили. Мы объединили НАТО. Мы собрали глобальную коалицию. Мы противостояли агрессии Путина. И мы встали рядом с украинским народом", - сказал президент США.

Обращаясь к находившейся в зале Оксане Маркаровой, послу Украины в США, Байден отметил, что "Америка едина в поддержке вашей страны. Мы будем стоять с вами столько, сколько потребуется".