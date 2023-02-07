Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генерального штаба армии генерал-полковник Керим Велиев проверил служебно-боевую деятельность, организацию службы войск и боевого дежурства в нескольких воинских частях, говорится в сообщении Министерства обороны АР.

«Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева создана вся необходимая инфраструктура для поддержания боеспособности воинских частей на высоком уровне», - отмечается в сообщении.

Главе Генштаба была доложена оперативная обстановка.

«Боевое дежурство в Карабахском экономическом районе ведется дежурными силами и средствами, оснащенными современным техническим оборудованием, за противником ведется непрерывное наблюдение», - отметили в оборонном ведомстве.

Велиев поставил перед командованием соответствующие задачи по более качественной организации и несению боевого дежурства.