По словам автора статьи, украинский лидер торопит события, подозревая, что ему недолго осталось наслаждаться «чествованием» на Западе.

Он также отметил, что «столкновение интересов США и ЕС из-за Украины неизбежно, конфликт там истощает ЕС, а США от него выигрывают». При этом «США важно всеми силами сохранить проамериканский вектор Украины, чтобы прикрыть свое политическое банкротство».

«После того, как Киев сменит политические ориентиры, за ним последуют многие страны, и мировая монополия США потерпит поражение», - полагает Медведчук.

По его мнению, «присоединение Украины к ЕС добавило бы хаоса, которого и так в избытке».