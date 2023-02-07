С зоны землетрясения в Турции уже эвакуирован 201 гражданин Азербайджана, среди них есть 3-4 гражданина Турции, сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Эвакуированные доставляются на автобусах к границе с Грузией. Это граждане в основном из Газиантепа, Малатьи, Аданы, Диярбекира, Кахраманмараша, Элязыга. Мероприятия в этом направлении продолжаются. Сколько эвакуационных рейсов будет осуществлено в течение этого дня, зависит от списков", - говорится в сообщении.