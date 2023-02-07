Число погибших в землетрясении в Турции возросло до 7 108.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Согласно последним данным, раненых 40 910.

*** 12:02

Число жертв землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 6 957, говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Ранены 38 224 человека.

*** 10:46

Число погибших в Турции в результате землетрясения выросло до 6 234.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

По последним данным, ранения получили 37 011 человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовало около 300 афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Спустя некоторое время был зафиксирован новый мощный удар стихии.