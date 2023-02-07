Главный дипломат Евросоюза ответил Лаврову

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад "пытается превратить Молдову в анти-Россию". Как сообщают молдавские СМИ, об этом Боррель сказал накануне на совместном брифинге с премьером Молдовы Натальей Гаврилицей.

"Очень жаль, что господин Лавров, когда-то являвшийся уважаемым дипломатом, вступил на этот путь. Эти заявления дискредитируют его в интеллектуальном плане. В том, что он сказал, нет ничего серьезного", - процитировали европейского дипломата молдавские СМИ.

В свою очередь, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назвала заявления Лаврова "тревожными", отметив, что российский дипломат "не учитывает независимость и территориальную целостность" Молдовы.

Ранее в интервью российским СМИ Лавров заявил, что на роль "новой Украины" Запад рассматривает Молдову, а молдавский лидер Майя Санду "рвется в НАТО" и готова к объединению своей страны с Румынией.