В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий землетрясения в Турции и поддержки поисково-спасательных операций в зону бедствия отправилась еще одна группа спасательных сил быстрого реагирования МЧС в составе 227 человек.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в состав группы спасательных сил быстрого реагирования входят соответствующий личный состав Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Самолет, который доставит группу спасателей для поисково-спасательных операций в братскую страну, вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкий город Адана.