Акция протеста, организованная азербайджанскими волонтерами и экологами на дороге Лачин - Ханкенди с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешения на проведение мониторинга на рудниках «Гызылбулаг» и «Демирли», продолжается уже 59-й день.

Несмотря на морозную погоду, наблюдается активность участников акции.

Утром активисты исполнили государственный гимн Азербайджана.

Участники акции держат в руках плакаты с требованием прекращения незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений полезных ископаемых в Карабахе и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках: «Азербайджан не дремлет, отстаивает свое богатство!», «Стоп экоцид!» и др.