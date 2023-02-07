Зэков заставляют вступать в «Вагнер»

Российских заключенных заставляют вступать в ряды ЧВК «Вагнер», угрожая новыми уголовными делами, сообщает «Агентство», ссылаясь на слова двух юристов и правозащитницу.

По словам юриста Яны Гельмель, на заключенных оказывают давление в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа.

«Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну», - заявила Гельмель.

О подобных методах давления в колониях Пермского края также сообщила правозащитница Оксана Асауленко. В пример она привела заключенного, которому до освобождения оставалось 5 месяцев. По словам матери мужчины, в последнем разговоре он дал ей понять, что его заставили подписать контракт с ЧВК «Вагнер».