Зэков заставляют вступать в «Вагнер»
Российских заключенных заставляют вступать в ряды ЧВК «Вагнер», угрожая новыми уголовными делами, сообщает «Агентство», ссылаясь на слова двух юристов и правозащитницу.
По словам юриста Яны Гельмель, на заключенных оказывают давление в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа.
«Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну», - заявила Гельмель.
О подобных методах давления в колониях Пермского края также сообщила правозащитница Оксана Асауленко. В пример она привела заключенного, которому до освобождения оставалось 5 месяцев. По словам матери мужчины, в последнем разговоре он дал ей понять, что его заставили подписать контракт с ЧВК «Вагнер».
Еще один юрист, который попросил не называть его имени, подтвердил, что заключенных вербуют с помощью угроз. По данным юриста, наиболее активный набор идет в колониях регионов, которые находятся недалеко от украинской границы.
Также источники «Агентства» сообщают, что в следственных изоляторах арестованным стали предлагать вступить в «Вагнер», обещая при этом закрыть уголовные дела. Такая практика сложилась в СИЗО-1 Самары, в СИЗО-5 Москвы, а также в изоляторе в Перми.
По мнению Яны Гельмель, новые методы вербовки российских заключенных обусловлены тем, что все меньше людей готовы заключать контракт с ЧВК, поскольку до колоний начали доходить сведения о числе убитых и раненых среди тех, кто согласился отправиться на войну летом-осенью 2022 года.