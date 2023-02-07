Икрам Нур, автор haqqin. az 11:42

После трех землетрясений за сутки мировое внимание в основном приковано к Турции. Однако соседняя Сирия пострадала не меньше, а последствия землетрясения окажутся для сирийцев еще более печальными. В том числе из-за алчности режима Асада, стремящегося нажиться на трагедии. Сцены в сирийских больницах сейчас напоминают картины времен разгара боевых действий: палаты переполнены пациентами, коек не хватает, врачи стараются оказывать пострадавшим помощь при минимуме медикаментов и оборудования. В некоторых местах электричество подается менее чем на час в день. Не работают водяные насосы - и на фермах, и в жилых домах. Это уже привело к росту цен на продовольствие и нехватке чистой и питьевой воды.

В стране остро не хватает топлива. При этом в понедельник Министерство нефти и природных ресурсов Сирии объявило, что будет дополнительно поставлять бензин и дизельное топливо в пострадавшие провинции, чтобы обеспечить энергией технику, необходимую для спасательных операций и разбора завалов. А ведь ранее Дамаск значительно сократил субсидии на топливо, и теперь у пострадавших провинций нет своих резервов, которые можно было бы использовать в нынешней кризисной ситуации. К середине декабря прошлого года в стране началась эпидемия холеры, официально зарегистрировано 60 тысяч зараженных. Ситуация усугубляется тем, что сирийцы в массовом порядке отказываются мыть руки, чтобы сохранить питьевую воду, или пьют прямо из Евфрата, чистотой, мягко говоря, не блистающего. 82% респондентов по итогам опроса заявили, что в местах, где они живут, большинство людей не могут позволить себе кусок мыла. Этой зимой сирийцы жгли мусор и ореховую скорлупу, чтобы согреться, принимали душ только раз в неделю и не выходили из дома из-за отсутствия бензина. Некоторые отказывались от горячего питания. Другие продавали свою зимнюю одежду, чтобы позволить себе хоть какую-то еду. И ко всем бедам Сирии - еще и страшное землетрясение…

В Сирии государственные СМИ сообщают, что погибли около 2500 человек. Естественно, цифры эти далеко не полные, поскольку со статистикой в Сирии столь же плохо, как и со всем другим. Погибших, судя по всему, гораздо больше. И их число будет расти, поскольку не всех удастся извлечь из-под завалов и не всем пострадавшим будет обеспечена качественная медицинская помощь. Сирия нуждается в международной помощи, чтобы хоть как-то ослабить последствия гуманитарной катастрофы. И международное сообщество готово предоставить эту помощь. Но на пути этого встал… режим Асада. Наиболее сильно от землетрясения пострадали провинции, контролируемые сирийской оппозицией. А их Дамаск за людей не считает. «Пусть справляются как хотят, коли уж не желают возвращаться под нашу руку», - откровенно заявляют сирийские чиновники. Но не только в этом дело. С 2020 года международная гуманитарная помощь, как и аналогичные грузы из других стран, стали для правящего режима источником дохода. И весьма немалого. Часть грузов откровенно «отжимается» и потом появляется на базарах. Часть – обкладывается поборами прямо на блокпостах сирийской армии. И понятно, что эти поборы по цепочке идут на самый верх. По некоторым данным, из каждого доллара, потраченного на гуманитарную помощь, примерно 50 центов оседало в карманах режима.