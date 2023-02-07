В районах Азербайджана снежно

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, высота снежного покрова в Гахе достигла 45 см, в Агдере (Ордубад) – 32, Шахдаге – 14, Халтане – 12, Гейгеле, Кедабеке – 10, Грызе, Дашкесане – 8, Алтыагадже – 7, Огузе – 6, Шеки – 16, Шахбузе – 3, Габале, Загатале, Гобустане – 1 см.

В Азербайджане в ночь на 8 февраля наблюдались осадки, в горных и высокогорных районах шел снег, местами интенсивного характера.

Количество выпавших осадков в Гахе составило 24 мм, Загатале – 16, Балакене – 12, Огузе – 10, Ленкорани – 11, Астаре – 9, Кедабеке – 8, Агдере – 7, Шеки – 10, Габале – 5, Шахбузе – 4, Мингячевире, Садараке, Тертере, Имишли – 3, Зардабе, Алтыагадже, Гобустане, Ярдымлы – 2, Бейлягане, Кюрдамире, Нафталане, Агдаме, Ордубаде, Нахчыване, Маштаге – 1 см.

Скорость северо-западного ветра в Нефтчале и Мингячевире составила 20 м/с, Нафталане, Джейранчеле – 18 м/с, в Баку и на Апшеронском полуострове – местами до 27 м/с.

По информации метеорологической станции «Нефтяные камни», высота волн в Каспийском море достигала 3,5 метра.

Туманная погода наблюдалась в Нахчыване, Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Балакене, Огузе, Габале, Шеки, Шамахы, Грызе, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Тертере и Лерике, видимость снизилась до 50-100 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составила 3° тепла, в Нахчыванской Автономной Республике – 5° мороза, в горных районах – 11° мороза, в низменных районах – 2° тепла.