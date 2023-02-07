Разведка США о «миссиях» китайских аэростатов
Китайские аэростаты совершили по меньшей мере 20 полетов над пятью континентами с целью сбора информации в рамках обширной разведывательной программы.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.
По словам одного из собеседников канала, примерно 5-6 полетов проходили в воздушном пространстве США, но не обязательно непосредственно над территорией Соединенных Штатов. Не все аэростаты, совершавшие полеты над территориями разных стран, были той же модели, что и шар, сбитый у побережья Южной Каролины 4 февраля. Источник сообщил каналу, что это были скорее многочисленные «вариации» того аэростата. Точный размер «флота» аэростатов КНР собеседникам канала неизвестен.
Во вторник газета The Washington Post написала со ссылкой на данные американской разведки, что китайские военные в течение нескольких лет применяли аэростаты для сбора сведений об объектах в ряде государств. По сведениям газеты, американские чиновники начали информировать своих союзников и партнеров, за объектами на территории которых китайская сторона якобы вела наблюдение.
В процессе слежки, по версии разведки США, Пекин «собирал сведения о военных средствах», в частности, в Индии, Японии, Вьетнаме, на Филиппинах, а также на Тайване.
В публикации сообщается, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в понедельник провела брифинг по этому вопросу. В нем приняли участие «около 150 человек из примерно 40 посольств». Госдеп направил во все посольства США «подробные сведения» о разведывательной деятельности, которую якобы ведет китайская сторона.