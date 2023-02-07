Разведка США о «миссиях» китайских аэростатов

По словам одного из собеседников канала, примерно 5-6 полетов проходили в воздушном пространстве США, но не обязательно непосредственно над территорией Соединенных Штатов. Не все аэростаты, совершавшие полеты над территориями разных стран, были той же модели, что и шар, сбитый у побережья Южной Каролины 4 февраля. Источник сообщил каналу, что это были скорее многочисленные «вариации» того аэростата. Точный размер «флота» аэростатов КНР собеседникам канала неизвестен.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Китайские аэростаты совершили по меньшей мере 20 полетов над пятью континентами с целью сбора информации в рамках обширной разведывательной программы.

Во вторник газета The Washington Post написала со ссылкой на данные американской разведки, что китайские военные в течение нескольких лет применяли аэростаты для сбора сведений об объектах в ряде государств. По сведениям газеты, американские чиновники начали информировать своих союзников и партнеров, за объектами на территории которых китайская сторона якобы вела наблюдение.

В процессе слежки, по версии разведки США, Пекин «собирал сведения о военных средствах», в частности, в Индии, Японии, Вьетнаме, на Филиппинах, а также на Тайване.

В публикации сообщается, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в понедельник провела брифинг по этому вопросу. В нем приняли участие «около 150 человек из примерно 40 посольств». Госдеп направил во все посольства США «подробные сведения» о разведывательной деятельности, которую якобы ведет китайская сторона.