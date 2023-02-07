Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выступит в британском парламенте, передает BBC.

Сообщается, что самолет Королевских Военно-воздушных сил с президентом Украины приземлился в аэропорту Станстед. Состоится также аудиенция президента Украины с британским королем Карлом III. Детали встречи британского короля и президента Украины пока не известны.

Это вторая поездка Зеленского за рубеж после полномасштабного российского вторжения, ранее он побывал в США.