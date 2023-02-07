Зеленский прилетел в Лондон на самолете британских ВВС обновлено
Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выступит в британском парламенте, передает BBC.
Сообщается, что самолет Королевских Военно-воздушных сил с президентом Украины приземлился в аэропорту Станстед. Состоится также аудиенция президента Украины с британским королем Карлом III. Детали встречи британского короля и президента Украины пока не известны.
Это вторая поездка Зеленского за рубеж после полномасштабного российского вторжения, ранее он побывал в США.
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, прибудет в Великобританию. Там он встретится с премьером страны Риши Сунаком и украинскими военными, сообщили британские СМИ.
Также сообщается, что президент Украины выступит с речью в британском парламенте.