Пожар в порту Искендерун на юге Турции взят под контроль.

Об этом сообщает телеканал TRT.

*** 13:08

Сильный пожар в порту города Искендерун на юге Турции, который начался после землетрясения, продолжается третий день, его видно из космоса, пишут российские СМИ со ссылкой на космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина.

По словам космонавта, с борта Международной космической станции (МКС) наблюдается дым непосредственно над горящими контейнерами. От места пожара тянется черный "шлейф".

6 февраля после землетрясения в провинции Кахраманмараш произошел крупный пожар в порту города Искендерун. Во вторник, 7 февраля, контейнеры в порту продолжали гореть. Согласно передаваемым местными телеканалами кадрам, в зоне пожара оказалось не менее 1,5 тыс. контейнеров.