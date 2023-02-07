НАТО проводит курсы для азербайджанских военных

В Баку стартовали курсы НАТО «Оценка операций НАТО на оперативном уровне», в которых принимают участие военнослужащие различных видов войск азербайджанской армии.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны Азербайджана, в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2023 год мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит учебный курс «Оценка НАТО операций на оперативном уровне».

Учебные курсы проходят в Национальном университете обороны, их участникам было рассказано о сценарии мобильного тренинга, поставленных задачах и целях.

В ходе курсов будут представлены брифинги на темы «НАТО и военное сотрудничество», «Процесс планирования операций в НАТО», «Оценка операций в НАТО», «Системы анализа операций в НАТО и обстоятельный подход к ним» и другим тематикам, будут проведены занятия по указанным темам.