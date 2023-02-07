В Баку пойдет снег
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 февраля.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидается мокрый снег и снег.
Сильный северо-западный ветер во второй половине дня стихнет.
Ночью будет 0-2° мороза, днем - до 1° тепла.
Атмосферное давление повысится с 771 мм до 777 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.
В районах Азербайджана местами осадки, с перерывами мокрый снег и снег. Осадки прогнозируются интенсивными, в основном в горных и предгорных районах, временами туман, западный ветер в отдельных местах усилится.
Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем - 4-7° тепла, в горах ночью 10-15° мороза, днем - 3-8° мороза.
На дорогах гололедица.