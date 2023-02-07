Мирзоян готов встретиться с Байрамовым и Лавровым

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности встретиться с главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым в Москве.

«Мы не отменяли московскую встречу глав МИД, а отложили ее. И в определенный удобный момент задействуем эту встречу», - сказал он.