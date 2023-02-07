Мирзоян готов встретиться с Байрамовым и Лавровым
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности встретиться с главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым в Москве.
«Мы не отменяли московскую встречу глав МИД, а отложили ее. И в определенный удобный момент задействуем эту встречу», - сказал он.
По словам главы МИД, «встреча может быть и в Москве, и в другом месте».
«Выбор места важен, но чрезмерно существенного влияния на процесс не имеет. И мы готовы к очередной встрече в Москве», - сказал Мирзоян.