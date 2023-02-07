В Армении заявили, что Еревану и Баку удалось сблизить позиции

Около 10-15 дней назад мы получили ответ Азербайджана на наши очередные предложения (по мирному договору – ред.). Не буду раскрывать содержание, поскольку речь идет о деталях, и с политической точки зрения делать это нецелесообразно.

Об этом на совместной с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом пресс-конференции в Ереване заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.