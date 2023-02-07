В Армении заявили, что Еревану и Баку удалось сблизить позиции
Около 10-15 дней назад мы получили ответ Азербайджана на наши очередные предложения (по мирному договору – ред.). Не буду раскрывать содержание, поскольку речь идет о деталях, и с политической точки зрения делать это нецелесообразно.
Об этом на совместной с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом пресс-конференции в Ереване заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
По его словам, в процессе переговоров позиции сторон на различных этапах либо приближаются, либо остаются неизменными.
«По некоторым вопросам нам удалось сблизить позиции. Но армянская сторона имеет свои принципиальные вопросы в этом процессе», - отметил Мирзоян.
Глава МИД также сообщил, что Ереван сейчас обсуждает направленный азербайджанской стороной ответ.
«Это показывает, что переговорный процесс не стоит на месте. По завершении обсуждений мы направим азербайджанской стороне свою реакцию», - сказал он.